Martín Silva atrasa reapresentação e Vasco acena com medidas

O goleiro Martín Silva atrasou seu retorno ao Brasil e só conseguirá se reapresentar ao Vasco na quinta-feira, três dias depois do restante do elenco voltar aos trabalhos em São Januário. Em nota oficial divulgada no site do clube, a diretoria vascaína informou que conversará com o atleta "para que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias".

